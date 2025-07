Alessandro De Felice 30 giu 2025 , 21:31 Ultimi aggiornamenti: 30 giu 2025, 22:15

Chi sono i diffidati dell'Inter contro il Fluminense? Chi salterebbe i quarti di finale contro Manchester City o Al Hilal di Inzaghi

Contro il Fluminense l’Inter affronta un crocevia fondamentale con sette calciatori in diffida: in caso di cartellino giallo salteranno i quarti contro City o Al Hilal. Ecco come funziona il regolamento.

