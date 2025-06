Chiesa, si avvicina l'incontro decisivo con la Juventus: le strade per evitare l'Inter a zero

Federico Chiesa ha scelto un tempismo molto particolare per sposarsi: coincidenza ha voluto che le nozze con la sua Lucia gli impedissero di unirsi, una volta trascorse le vacanze post Euro 2024, al ritiro in Germania della Juventus che termina venerdì con l'amichevole contro il Norimberga. Dopodiché, i bianconeri torneranno in Italia e sarà tempo di decidere, con poco più di un mese rimasto alla fine della sessione estiva di mercato, come comportarsi con il contratto in scadenza nel 2025.