Chiesa, tutte le vie d'uscita: Inter, Roma, Lazio, Napoli, l'estero. E l'ipotesi da separato in casa alla Juventus

Federico Chiesa ha meno di un mese per decidere il suo futuro. E, di conseguenza, quello della Juventus. Separato in casa ormai ufficialmente, con tanto di maglie ritirate dalla vendita negli store bianconeri, Chiesa ha preso atto della decisione del club, resa nota da Thiago Motta dopo l'amichevole con il Brest, per Chiesa e per gli altri esuberi: "Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. La società sta cercando soluzioni, anche loro devono cercare soluzioni nel più breve tempo possibile. Un bene per tutti".

Come vi abbiamo raccontato, la decisione della Juventus su Chiesa parte da lontano, addirittura dall'inverno scorso, quando Cristiano Giuntoli ha deciso di puntare su Kenan Yildiz. Ma ora è tempo di guardare avanti, sia per la Juventus che per Chiesa, che devono affrettarsi a trovare una soluzione in uscita che accontenti le esigenze di tutte le parti in causa: quelle del club, che chiede 20-25 milioni, e quelle del giocatore, che chiede un ingaggio da almeno 6 milioni a stagione. Al momento, non c'è nulla di concreto, nessuna trattativa avviata, se non una serie di ipotesi, che andiamo a riepilogare.