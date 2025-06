CIES - Germania favorita assoluta agli Europei, Inghilterra fuori dal podio e Italia sotto Olanda e Belgio

Il CIES ha analizzato le squadre qualificate per Euro 2024 e ha stilato una classifica sulle probabilità che hanno le varie compagini di aggiudicarsi la vittoria finale. L'analisi della competitività delle squadre, calcolata attraverso un indice che pondera i minuti giocati nell'ultimo anno dai calciatori selezionati in base al livello sportivo delle loro partite, evidenzia come Germania, Spagna e Francia siano le assolute favorite a portare casa il torneo.

Non sorprende l’ottimo posizionamento dell’Italia, campione in carica, seppur le sue chances di riconfermarsi sulla vetta del calcio europee siano quasi alla pari del Belgio e minori rispetto ad Olanda e Portogallo.