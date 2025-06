Juventus, delusioni Douglas Luiz e Cabal mentre domina Koopmeiners: la classifica dei minuti impiegati

La Juventus ha completato un mercato ambizioso e il progetto di inserimento dei nuovi, a circa due mesi dall'inizio della stagione, prosegue con qualche intoppo di troppo. Ma qual è stato l’apporto che i nuovi arrivi sono riusciti a fornire in questi primi mesi in cui si sono messi a disposizione di Thiago Motta? Procediamo da chi ha finora trovato maggiore spazio fino a chi non ne ha trovato per niente.