Coda dal Genoa alla Sampdoria: è ufficiale

Da una parte all'altra del Bisagno, il 'tradimento' è completato: Massimo Coda lascia il Genoa e si trasferisce alla Sampdoria.

Il club blucerchiato ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante classe 1988, che arriva a titolo definitivo dai rossoblù in un'operazione da 500mila euro più bonus, contratto di due anni per il giocatore che la scorsa stagione era in prestito alla Cremonese.

COMUNICATO SAMPDORIA - L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa C.F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda (nato a Cava de’ Tirreni, Salerno, il 10 novembre 1988). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.



QUANTI DOPPI EX - La lista dei doppi ex di Genoa e Sampdoria è lunga e folta, ma Coda entra in un elenco particolarmente ristretto, quello dei giocatori passati direttamente da una parte all'altra della città: Giuseppe Baldini, storico attaccante che nel 1950 passò dalla Samp al Genoa; Giorgio Garbarini, che nel 1971 lasciò i blucerchiati per vestire la casacca rossoblù; Alessandro Scanziani, che nel 1986, alla scadenza del contratto con la Samp, firmò con il Genoa. A differenza dei tre giocatori citati, Coda fa il percorso inverso e diventa il primo a passare direttamente dal Genoa (con cui ha giocato una sola stagione, 2022/23) alla Samp.