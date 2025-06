Come funziona la Coppa Intercontinentale: calendario, partecipanti e tabellone

La FIFA ha deciso di rispolverare un vecchio torneo, che andrà a sostituire il Mondiale per Club: la Coppa Intercontinentale.

Il torneo non metterà più di fronte unicamente la squadra vincente della Champions League e la trionfatrice della Copa Libertadores, come accadeva un tempo, ma verrà riproposto in una chiave nuova. Ecco, di seguito, tutte le informazioni principali.