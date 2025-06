Come funziona la Nations League 2024/25? Regolamento, date, promozioni, retrocessioni e finals

È ripartito il calcio per Nazionali, con l'Italia e tutte le altre selezioni europee protagoniste della Nations League 2024-25, che ha preso il via ufficialmente giovedì 5 settembre con le prime sfide che hanno interessato le Leghe A, C e D. L’Italia ha fatto il suo esordio vincente nella difficile trasferta di Parigi contro la Francia.

Una Nations League diversa per la quarta edizione del torneo organizzato dalla UEFA, visto che da questa stagione sono previsti anche i quarti di finale, che anticiperanno la fase Final Four che prendeva il via subito dopo quella a gironi. In passato, la competizione è stata vinta da Portogallo, Francia e Spagna.