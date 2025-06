Attimi di grande paura alla Stuttgart Arena, stadio nel quale di sta disputando la sfida, valida per il Gruppo A di Euro 2024, tra Scozia e Ungheria.

Sono stati minuti di vera e propria apprensione in Germania, sede di questi Europei, per un violento scontro avvenuto all'interno dell'area di rigore scozzese, intorno al minuto 68', che ha visto coinvolto Barnabas Varga, attaccante del Ferencvaros e della nazionale dell’Ungheria, che si è scontrato con il portiere Gunn e il difensore Ralston, ricevendo soccorsi medici con l’intero stadio che ha tenuto il fiato sospeso finché non l’ha visto uscire soccorso in barella. Immediati i soccorsi, con lo staff medico precipitatosi in campo e i giocatori, presenti sul rettangolo verde di gioco, che hanno accerchiato Varga per non permettere che venisse ripresa alcuna immagine, sospettando uno svenimento. Si è tenuto, per dovere di cronaca, anche un check del VAR per un potenziale rigore, che però non è stato rilevato.

Fondamentale il capitano Dominik Szoboszlai, il primo a proteggere il compagno con le coperte, che è letteralmente corso in direzione, dei soccorritori che stavano portando la barella in campo, così da accelerare le operazioni di soccorso a Varga.

Splendide, inoltre, le immagini che raffigurano il match winner della sfida, Kevin Csoboth che, al 100° minuto della partita, ha siglato la rete della vittoria che ha regalato una speranza agli ungheresi per centrare gli ottavi di finale di Euro 2024 come una delle quattro migliori terze. Dopo il gol, l'ala destra dell'Ujpest FC ha mostrato la maglia di Varga a tutto il pubblico, incentivato dal capitano Szoboszlai, come segno di vicinanza al proprio compagno di squadra.

CONDIZIONI STABILI - Arriva un aggiornamento, direttamente da un tweet della Federcalcio ungherese: "Le condizioni di Barnabás Varga sono stabili! Il giocatore è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda. Ti informeremo immediatamente se ci sono novità sul suo stato".



Un primo sospiro di sollievo, a cui è seguito un secondo comunicato della nazionale ungherese, a ribadire le condizioni stabili del giocatore, sottolineando però gli importanti danni riportati da Varga.si legge sui canali ufficiali della federazione ungherese. I traumi riportati dall'attaccante sono tali da spingere lo staff medico a valutare seriamente l'opzione dell'intervento chirurgico:, prosegue la nota ufficiale. Intanto, il giocatore ha trascorso la notte presso l'ospedale di Stoccarda. Si attendono novità nelle prossime ore.