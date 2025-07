Como a un passo da Kuhn, Rodgers conferma: "Accordo praticamente raggiunto, è un ottimo affare"

Il Como è sempre più vicino a piazzare il colpo Nicolas Kuhn, la conferma arriva direttamente dal tecnico del Celtic Brendan Rodgers: "Aspettiamo solo la conferma"

Il Como è scatenato sul mercato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo Baturina, Jesus Rodriguez e Addai è in arrivo un altro rinorzo per Cesc Fabregas.

I lariani sono i grandi protagonisti di queste prime battute della sessione estiva di calciomercato e dopo aver già perfezionato diversi arrivi sono pronti a chiudere un altro colpo: Nicolas Kuhn dal Cetic.

Da giorni la trattativa è entrata nel vivo e ormai è arrivata alle battute finali, come confermato anche dall'allenatore degli scozzesi, Brendan Rodgers.