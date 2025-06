Como-Al Hilal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il neopromosso Como continua a prepararsi per il ritorno in Serie A e lo fa con un'altra amichevole di lusso, contro l'Al-Hilal: è sfida a due vecchie conoscenze della Serie A, Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly.

Dopo aver battuto il Cagliari, i lariani di Cesc Fabregas affrontano l'Al-Hilal, Campione in carica della Saudi Pro League e squadra in cui militano tanti campioni: Koulibaly e Milinkovic-Savic ma non solo, anche Mitrovic e la stella Neymar, tormentato dagli infortuni.

Un test di livello per il Como a poche settimane dall'esordio in Coppa Italia (11 agosto contro la Sampdoria) e in Serie A (19 agosto contro la Juventus), i fari sono puntati sui lombardi visto anche lo sforzo fatto sul mercato per assicurarsi giocatori esperti come Reina e Belotti.

Tutte le informazioni su Como-Al-Hilal: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.