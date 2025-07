Gabriele Stragapede 06 lug 2025 , 13:04 Ultimi aggiornamenti: 06 lug 2025, 13:08

Como, missione degli agenti di Morata in Turchia: cosa manca per chiudere l'affare con Milan e Galatasaray

Settimana prossima ci sarà una missione in Turchia da parte degli agenti di Alvaro Morata per sbloccare l'arrivo al Como: si prova a sbloccare l'affare con il Galatasaray, lo spagnolo spinge per il ritorno in Italia forte dell'accordo fra le parti e il Milan.

