Como, Nico Paz è già un campione, Varane una meteora. La classifica dei minuti impiegati

Per il ritorno in Serie A, ilComo ha pensato in grande. La proprietà indonesiana non si è posta limiti, mettendo a disposizione di Cesc Fabregas ben diciassette volti nuovi, rivoluzionando la rosa che, nella stagione scorsa, ha consentito alla formazione comasca di raggiungere il secondo posto in Serie B e la promozione. In tanti sono già diventati dei punti fermi, altri, come Raphael Varane, il grande colpo che ha già rescisso il contratto, non hanno ancora visto il campo. Meno male che c'è un super Nico Paz, che sta strabiliando al primo anno in Serie A