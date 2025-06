Como scatenato: Mazzitelli, Pisano e Audero a un passo. Accordo con Varane, Arthur è il sogno di Fabregas

Como sempre più attivo sul mercato. Dopo aver ufficializzato, nel corso della giornata di ieri, l’arrivo dell’esterno offensivo iracheno Ali Jasim (classe 2004 che si è legato ai lombardi sino al prossimo 30 giugno 2027), oltre che di Belotti, Dossena, Reina e Moreno, il club lariano è in procinto di chiudere altri tre colpi importanti per rafforzare una rosa, quella a disposizione di Cesc Fabregas, che ha come obiettivo minimo la permanenza in Serie A, centrata grazie alla promozione nell’ultima stagione.