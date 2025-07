Alessandro De Felice 11 lug 2025 , 13:49 Ultimi aggiornamenti: 11 lug 2025, 13:49

Como scatenato sul mercato, 112 milioni spesi tra riscatti e nuovi acquisti: da Fellipe Jack a Baturina e Jesus Rodriguez, le cifre

Il club lariano esplode sul mercato: otto operazioni tra riscatti e nuovi arrivi in questa sessione. E non è finita qui: altri colpi in arrivo.

