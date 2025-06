Con Motta lo show è finito. Per la Juventus è un buon segno

Punto e a capo. La Juventus ha cambiato pagina e non vuole esserne una celebrazione a tutti i costi. Casomai una semplice constatazione, la rivelazione di un primo segnale di rottura con il recente passato. La prima di Thiago Motta nel mondo Juve, la presentazione di ieri alla stampa del nuovo tecnico dei bianconeri, è coincisa con 28 minuti e 45 secondi di una noia mortale. Non un titolo. Non un'affermazione degna di nota. Calma piatta. Profilo basso e lavorare, il sunto di massima.

Tant'è che il titolo - l'unico - l'ha in fondo dato Cristiano Giuntoli, salutando ufficialmente Adrien Rabiot. Un altro di quelli di cui a Torino non sentiranno la mancanza. Non nel rapporto costo a bilancio/rendimento sul campo nell'arco temporale in cui è stato stipendiato.