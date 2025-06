Conceiçao, il giudice non cambia idea: squalifica e multa per la simulazione. Una giornata a Palladino e Maripan

Non c'è solo l'attesa squalifica di due giornate a Theo Hernandez, espulso nel finale di Fiorentina-Milan, fra le decisioni prese oggi dal Giudice Sportivo della Lega Serie A. Il dottor Gerardo Mastrandrea era infatti chiamato a giudicare anche altri 4 casi di esplusione diretta, oltre alla consuete multe da assegnare ai club per il comportamento dei suoi tifosi, e in particolare doveva pronunciarsi sul caso riguardante l'espulsion per doppio giallo per presunta simulazione di Francisco Conceiçao della Juventus nel corso di Juventus-Cagliari. E nonostante l'idea data dall'Aia di un provvedimento sbagliato, il giudice non ha cambiato idea. Ecco tutti i provvedimenti per la settima giornata.

SOCIETA'

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI

LEGGI QUI - DUE GIORNATE A THEO HERNANDEZ

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

FERNANDES DA CONCEICAO Francisco (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COULIBALY Woyo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto.