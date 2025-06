Conference League: le fasce per il sorteggio con tutte le possibili rivali della Fiorentina

La Fiorentina, con la vittoria sofferta ai rigori contro la Puskas Akademia, accede ufficialmente alla Conference League 2024/25. Dopo i sorteggi di Champions League - che hanno definito le avversarie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna e quelli Europa League in programma per le ore 13 (QUI le fasce per Roma e Lazio) - ora tocca ai sorteggi di Conference League.

Il sorteggio è infatti in programma per oggi - 30 agosto - con orario d'inizio alle ore 14.30. Molte le novità anche per la Conference League, così come per le altre competizioni europee. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per il sorteggio di oggi con la divisione in fasce delle squadre di Conference League: