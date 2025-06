Consigli Fantacalcio 24/25: gli attaccanti divisi per slot

L’attacco è il reparto fondamentale di ogni fantacalcio. Il più importante. Costruire un tridente affidabile, equilibrato, composto da un primo, un secondo, un terzo slot è la base con la quale costruire le proprie vittorie. È cruciale scovare gli attaccanti che finiranno in doppia cifra, quelli che segneranno con costanza, che renderenno per tutta la stagione. Ma chi sono gli attaccanti migliori su cui puntare all'asta iniziale 24/25? Quali sono quelli per cui vale la pena spendere di più? E le scommesse? Li abbiamo divisi per fascia o meglio per slot, dai migliori alle possibili sorprese.