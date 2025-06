Consigli Fantacalcio 24/25: i centrocampisti divisi per slot

Centrocampo reparto fondamentale al fantacalcio. Con i bonus dei centrocampisti spesso si vincono fantacampionati in modo imprevedibile. Basti pensare a quello che da centrocampista lo scorso anno ha fatto Albert Gudmundsson al Genoa. A volte riescono perfino a rendere più di un attaccante. Ma chi sono i centrocampisti migliori su cui puntare all'asta iniziale 24/25? Quali sono quelli per cui vale la pena spendere di più? E le scommesse? Li abbiamo divisi per fascia o meglio per slot, dai migliori alle possibili sorprese.