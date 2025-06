"Copa Libertadores senza Brasile come Tarzan senza Cita": il presidente della Conmebol nella bufera

Il presidente della Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol), Alejandro Domínguez, si è scusato per le sue recenti dichiarazioni: aveva paragonato le squadre di calcio brasiliane a Cita, lo scimpanzé amico di Tarzan. "Voglio esprimere le mie scuse per la mia recente dichiarazione", ha detto Domínguez in una nota, riferendosi alla sua affermazione secondo cui la Copa Libertadores senza club brasiliani sarebbe: "Come Tarzan senza Cita. Impossibile".

LA POLEMICA - Domínguez ha spiegato che l'espressione utilizzata"è una frase popolare", assicurando che non ha mai avuto l'intenzione di "sminuire o screditare nessuno". Dominguez ha poi aggiunto: "Riaffermo il mio impegno a continuare a lavorare per un calcio più equo, unito e libero da discriminazioni". L'episodio risaliva al sorteggio per la fase a gironi della Coppa Libertadores e della Coppa Sudamericana, quando gli è stato chiesto come sarebbero le competizioni continentali senza le squadre brasiliane ed è arrivata la risposta che ha sollevato un vespaio di polemiche.