Coppa del Mondo FIFA™ 2034: scopriamo il "progetto audace ed entusiasmante" dell'Arabia Saudita per il più grande spettacolo del calcio dei prossimi 10 anni

Presentata come una delle vetrine di crescita più rapide ed entusiasmanti del calcio mondiale, l'Arabia Saudita ha lanciato la sua ambiziosa ed elettrizzante candidatura per la Coppa del Mondo FIFA 2034™, con l'obiettivo di ospitare in un unico Paese il primo torneo a 48 squadre.

La Coppa del Mondo FIFA™ del 2026si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.Il torneo del 2030 sarà in piena versione itinerante: Marocco, Spagna e Portogallo si divideranno il compito di ospitare la manifestazione, mentre tre partite inaugurali si disputeranno anche in Argentina, Paraguay e Uruguay.

L'Arabia Saudita punta a condurre in porto la sua candidatura per il 2034 e ha presentato un "progetto audace ed entusiasmante". In questo articolo, Calciomercato.com illustra con dovizia l’innovativo piano dell’Arabia Saudita volto a riportare la Coppa del Mondo FIFA™ in Medio Oriente.