Coppa Italia, gli accoppiamenti per i trentaduesimi: dal Napoli al Torino, tutte le sfide

La Coppa Italia si prepara a partire con l'edizione 2024/25. Il turno preliminare partirà il prossimo 4 agosto, mentre la finalissima è in programma per il 14 maggio 2025. Da poco sono stati resi noti gli accoppiamenti per i preliminari e le relative sfide dei trentaduesimi a cui accederanno le vincitrici.

I TRENTADUESIMI - Ma quali saranno le sfide dei trentaduesimi? Il primo match dei trentaduesimi inserito nel tabellone è in programma per il 9 agosto 2024. Tra le squadre coinvolte, molte formazioni di Serie A: a partire dal Napoli, passando per Genoa, Torino e Monza. Si giocherà in casa della squadra meglio piazzata nella stagione precedente.

Di seguito tutti gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2024/25