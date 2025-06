Coppa Italia: le date, gli orari e dove vedere le sfide del turno preliminare

Comunicato ufficiale da parte della Lega Serie A che ha ufficializzato gli orari del turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, per la stagione 2024/25, che vedrà coinvolte otto formazioni appartenenti al campionato di Serie C.

Nella giornata di venerdì 3 agosto, andranno in scena due sfide: Carrarese-Catania alle ore 18, in scena allo Stadio Comunale di Chiavari, e Torres-Mantova alle ore 20.30.

Nella giornata successiva, sabato 4 agosto 2024, Cesena-Padova partirà dalle ore 20.30, mentre Avellino-Juve Stabia andrà in onda dalle ore 20.45. Tutte le sfide saranno visibile su Mediaset (e in streaming su Mediaset Infinity), che ha acquistato e confermato i diritti per la seguente stagione del trofeo nazionale.