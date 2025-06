Coppa Italia, le designazioni dei 32° di finale: Napoli-Modena a Bonacina, il programma completo

L’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR in vista delle sfide valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/25, gare in programma tra venerdì 9 agosto e lunedì 12 agosto.

Tra le formazioni impegnate anche il Napoli di Antonio Conte, che farà l’esordio in una gara ufficiale nella sfida del Maradona contro il Modena.

In campo anche Udinese, Genoa, Monza, Como, Verona, Empoli, Venezia, Parma, Torino, Lecce e Cagliari.

Di seguito tutte le designazioni: