Coppa Italia, quando si incontrano le big? Da Juve-Inter al derby di Milano, gli accoppiamenti possibili

Prende forma il tabellone di Coppa Italia, con gli accoppiamenti già definiti per le sfide valide per gli ottavi di finale. Il Napoli è partito dai trentaduesimi, mentre le altre big di Serie A saranno collocate in posizioni più favorevoli. A partire dalla Juventus campione in carica, passando per l'Atalanta, sconfitta solo in finale dei bianconeri, si ipotizzano i possibili accoppiamenti.

I BIG MATCH - Da Inter-Milan in semifinale, passando per una possibile finale tra Napoli e Juventus. E poi ancora Roma-Lazio, Juve-Milan: tutte sfide possibili, seppur in momenti diversi del torneo.

Di seguito i possibili big match che potranno emergere in ragione del tabellone della Coppa Italia 2024/25