Corriere della Sera - Juventus, Vlahovic per arrivare ad Osimhen? No del serbo al Napoli, avrebbe un altro piano

L'idea avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di interessante, ma sarebbe stata immediatamente rifiutata dal serbo

Rischia di diventare un tira e molla pericoloso, quello tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Il club bianconero, con gli ultimi movimenti di mercato (ufficialità di David da svincolato, contatti col PSG per tenere Kolo Muani in prestito) ha già dimostrato all'ex Fiorentina di voler voltare pagina e separarsene, ma se da una parte non arrivano per il momento offerte soddisfacenti, anche il numero 9 non sembra dell'idea di collaborare, forte del suo contratto da 12 milioni di euro a stagione stipulato nel gennaio del 2022. Secondo il Corriere della Sera, l'ultimo "no" di Vlahovic sarebbe stato pronunciato nei confronti di un'ipotesi Napoli.