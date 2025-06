Corsa Scudetto, chi la spunta? Napoli e Inter davanti a tutte, solo Juventus e Atalanta possono crederci

C'eravamo lasciati con l'1-1 di San Siro, con le polemiche di Antonio Conte da una parte - assai discutibili a parere di chi vi scrivere queste righe - e la reazione dell'Inter dell'altra, in un 1-1 che definiva la classifica ma non le gerarchie, per un Napoli che resta davanti ma non stacca, per un'Inter che conferma alcune sue distrazioni ma continua a dare la sensazione di essere forte; qui in mezzo, la bagarre di 6 squadre in 2 punti, con i loro sogni, le loro ambizioni, la loro voglia di sorprendere. Per qualcuno è un "campionato al ribasso", ed è difficile dare torto ai sostenitori della teoria. Altrettanto giusto però è ricordare che in questa incertezza ci si può divertire eccome, così come stanno facendo in piazze rivitalizzate dai cambi estivi, Fiorentina e Lazio su tutte.

Questa ripresa però, da adesso, apre a una volta lunga fino a metà marzo, in un concentrato di impegni ravvicinati teoricamente destinato prima a frullare e poi a far sedimentare il prodotto, restituendo inevitabilmente quel che all'inizio della primavera sarà forse una gerarchia un po' più chiara. A oggi, non ci resta che fare un piccolo borsino di ciò che abbiamo visto, di ciò che arriva, di ciò che si può fare e di ciò che servirà per ottenerlo. In rigoroso ordine di classifica.