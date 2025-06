Cos'è lo switch plus, la novità del fantacalcio 2024/25

Se giocate al fantacalcio e siete aggiornati, avete sicuramente familiarità con la novità dello switch, ovvero una nuova funzione di gioco che ha permesso ai fantallenatori di assicurare la titolarità di un determinato calciatore (o slot) inserito in formazione. Questo fino ad oggi era valido ruolo per ruolo, ovvero inserendo un attaccante titolare in switch con uno in panchina, il sistema selezionava automaticamente quello dei due che partiva titolare nella realtà. Se entrambi o nessuno partivano titolari, allora nessuna modifica veniva apportata in automatico.

Dal 2024/2025, invece, questa meccanica verrà estesa a tutte le casistiche, anche con il cambio modulo: ecco lo switch plus.