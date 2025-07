Cremonese, Nicola nuovo allenatore: è ufficiale

L'ex allenatore del Cagliari ha firmato un contratto di due anni fino al 2027: ora via agli acquisti

Era solo questione di tempo, ma l'accordo tra la Cremonese e Davide Nicola c'era già da tempo: bisognava sistemare gli ultimi dettagli e aspetti burocratici risolti in questi giorni e ora è arrivato anche l'annuncio dell'arrivo del nuovo allenatore sulla panchina del club neopromosso in Serie A. Due anni di contratto con scadenza fissata per giugno 2027, l'obiettivo è quello di centrare subito la salvezza dopo aver ritrovato la A a distanza di due anni dall'ultima volta.