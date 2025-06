Crotone-Trapani: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Trapani si appresta a tornare in campo, dopo la turbolenta settimana post-Picerno, nel match della terza giornata di Serie C Girone C contro il Crotone, in trasferta alle 20.45 allo stadio Ezio Scida contro i calabresi, reduci dalla sconfitta contro la Cavese e a caccia di riscatto. I siciliani invece hanno esonerato Alfio Torrisi e saranno guidati per l’occasione da Salvatore Aronica.

