CT Serbia U19: "Milan, Pavlovic sembra Chiellini. Samardzic pronto al salto, ma..."

Strahinja Pavlović è ufficialmente un nuovo difensore del Milan e, per conoscere meglio le sue caratteristiche, ha parlato Aleksandar Luković a Milan News, ex difensore dell'Udinese e oggi commissario tecnico della nazionale serba Under 19.

Ricordiamo che Milan e Salisburgo hanno trovato un punto d'incontro sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 18 milioni di euro di parte fissa più altri 2 di bonus. Un pacchetto totale da 20 milioni di euro al quale i rossoneri sono arrivati dopo una aver trattato una decina di giorni con il club austriaco, che inizialmente aveva fatto una richiesta di 25 milioni. I contatti tra le dirigenze sono stati continui, le parti si sono venute incontro e hanno trovato l'intesa definitiva per l'arrivo di Pavlovic al Milan.