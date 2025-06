Da Lookman a Morata: infortunati e non, tutti i giocatori che possono tornare dopo la sosta

Benedetta sosta: tanti giorni di attesa per tornare a vedere il campionato, ma anche tanto tempo a disposizione delle 20 squadre di Serie A per recuperare gli infortunati, reintegrare giocatori protagonisti di casi di mercato, far entrare nei meccanismi i calciatori appena arrivati. Ecco allora una panoramica di tutti quelli che torneranno o potrebbero tornare nella giornata che va dal 14 al 16 settembre.

QUI GLI ORARI