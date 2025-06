Da Mikautadze a Cherki, da Orban a Caqueret: il Lione deve vendere o retrocede, tutte le occasioni

Il Lione deve vendere, o sarà tragedia: la giustizia sportiva francese ha condannato lo storico club transalpino alla retrocessione, con una via d'uscita: sanare il vertiginoso rosso in bilancio di oltre 500 milioni entro la fine della stagione. Dato che il mercato in entrata è stato interdetto, al club del patron Textor non resterà che vendere, per cercare di evitare un destino altrimenti segnato.

L'OL attualmente occupa il quinto posto in classifica, 18 punti in 11 gare, con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. E la rosa non è affatto male, tra vecchie conoscenze della Serie A, giocatori d'esperienza e giovani talentuosi. Nella gallery di seguito, vi presentiamo brevemente i migliori, che potrebbero diventare grandi occasioni di mercato nel giro di qualche settimana. L'urgenza di vendere, infatti, spingerà il Lione ad abbassare i prezzi in maniera abbastanza generalizzata.