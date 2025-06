Da Morata a Dani Olmo, passando per Yamal: la Spagna ha già vinto gli Europei del calciomercato

Una finale da giocare e possibilmente da vincere, sul campo. Poi ce n’è un’altra che, almeno ad oggi, la Spagna ha già stravinto rispetto all’Inghilterra ed è quella che si disputa fuori dal prato verde dell’Olympiastadion di Berlino. E’ quella del mercato, che da domani potrà finalmente lasciarsi alle spalle gli “elementi di disturbo” di una competizione come gli Europei: a differenza della squadra di Southgate - per la quale non si registrano al momento movimenti concreti o rumors - la nazionale di De la Fuente vanta infatti una serie di calciatori che, a partire dai prossimi giorni se non dalle prossime ore, sono pronti ad assurgere al ruolo di protagonisti delle principali trattative dell’estate. Da capitan Alvaro Morata al nuovo gioiellino del calcio mondiale Lamine Yamal, passando per le rivelazioni Cucurella, Dani Olmo e Nico Williams.