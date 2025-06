Da Praga ad Atene fino alla svolta post Copa America: così Nico Gonzalez ha rotto con la Fiorentina

Numero 10, miglior marcatore stagionale, ma alla fine sono solo scuse: nell'ultima gara del 2023/24, Atalanta-Fiorentina posticipata all'inizio di giugno a causa della tragica scomparsa del dg viola Joe Barone a marzo, Nico Gonzalez ha lasciato il segno, ma invece di esultare ha chiesto scusa. Pochi giorni prima i viola avevano perso male la finale di Conference League ad Atene, nella città dell'Olympiacos, certo, ma da grandi favoriti. Quasi come se l'argentino sentisse come sua la responsabilità di una notte tanto amara, nella quale il cuore pulsante del tifo viola, per la prima volta, ha contestato la squadra dopo un traguardo mancato nel triennio di Vincenzo Italiano. L'addio in estate, per quanto a detta di tutti sia nato dopo la Copa America, si percepiva già nell'aria.