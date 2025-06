Da Quagliarella a Bremer fino a Immobile e Balzaretti: quando Juventus-Torino si gioca sul mercato

E' il giorno del derby della Mole. Questa sera alle 20.45, all'Allianz Stadium, va in scena la super sfida tra Juventus e Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita che negli anni si è giocata anche sul calciomercato, con diversi giocatori che hanno militato in entrambi club e si sono resi protagonisti di alcuni "tradimenti" alla propria tifoseria. Di seguito la gallery con alcuni dei calciatori dal passato sia bianconero che granata.