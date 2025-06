Da Rayan a Luighi: 5 colpi di mercato dal Brasile per la Serie A

Grandi speranze, alto tasso di rischio ma quanto intriga il Brasile: i vari Pedro e Gabigol non spaventino, il campionato verdeoro è pieno di pepite pronte ad essere scoperte e la Serie A rimane uno dei campionati preferiti dai brasiliani per fare il grande salto verso l'Europa. Siamo andati a curiosare virtualmente dall'altra parte del mondo e abbiamo individuato 5 talenti che possono fare al caso delle squadre della nostra Serie A, quindi che non hanno ancora una valutazione inarrivabile come è stato per Vinicius, Endrick e Vitor Roque. Ce ne siamo fatto sfuggire qualcuno?