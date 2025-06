Da Rugani a Bennacer, da De Bruyne a Icardi, i sogni d'Arabia: riparte il mercato della Saudi Pro League

L'Arabia Saudita è ufficialmente tornata. O meglio la Saudi Pro League da oggi tornerà ad essere a tutti gli effetti una delle protagoniste indiscuse del mondo del calciomercato estivo. Allo scoccare della mezzanotte di oggi mercoledì 17 luglio 2024 si sono aperte le porte dei trasferimenti nel campionato saudita e con esso iniziano a fioccare offerte milionarie per portare i talenti più importanti d'Europa e del SudAmerica alla corte degli sceicchi. Un calciomercato molto lungo e che come già accaduto in passato chiuderà i battenti addirittura ad ottobre inoltrato, quando le sessioni estive degli altri campionati europei saranno da tempo già concluse. Ma quali sono i colpi già chiusi e quali potranno sconvolgere gli equilibri dei nostri campionati? Da Rugani a Bennacer, da De Bruyne a Icardi i sogni d'Arabia sono tantissimi.