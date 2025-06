Da Totti a Zanetti, da Adriano a Stoichkov: quante stelle al Tardini di Parma, l'8 giugno c'è il raduno di Operazione Nostalgia!

Gianfranco Zola, Juan Sebastian Veron, Hristo Stoichkov, Dino Baggio, Diego Fuser, ma non solo: ci saranno anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Adriano e altre storiche bandiere del calcio italiano. Appuntamento domenica 8 Giugno 2025 allo stadio "Ennio Tardni" di Parma per il Raduno di Operazione Nostalgia.

Un evento che ha conquistato un successo incredibile in questi anni, spostando migliaia di persone da tutta Italia, e che quest'anno chiuderà in bellezza il Festival della Serie A (Parma, 6,7 e 8 Giugno). Come da tradizione, anche quest'anno a Parma, Operazione Nostalgia è pronta ad emozionare la città e a schierare due formazioni di altissimo livello in un atmosfera che si preannuncia da brividi. I biglietti sono disponibili su TicketOne

Per tutti gli appassionati sarà una giornata all'insegna del divertimento, ci si potrà riunire all'interno del Fan Village (aperto a tutti dalle ore 10.00 di domenica 8 Giugno, in Piazza Ghiaia), per divertirsi e trascorrere dei momenti indimenticabili ed incontrare alcuni dei calciatori protagonisti del raduno, che passeranno per salutare il pubblico. Il calcio d'inizio è previsto intorno alle ore 18.00

Nella gallery i presenti al raduno: