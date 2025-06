Sogno e incubo - Il calcio come il vino: dai flop juventini a Mexes e Cissè, il "culto" dell'Auxerre e il mito Guy Roux

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

L'Association de la Jeunesse Auxerroise, più semplicemente noto come Auxerre, è uno dei club più antichi di Francia: fondato nel 1905 dall'abate Deschamps nell'omonima città della Borgogna, ha vissuto tempi bui, tanto da militare per parecchi anni in Ligue 2, retrocesso dopo 32 stagioni consecutive nella massima serie francese, prima di risalire nel 2022 nel palcoscenico della Ligue 1, il più adatto all'accademia borgognona. In passato però ha scritto pagine nobili del calcio transalpino, vincendo un titolo di campione di Francia nel 1995-96, sotto l'egida del santone Guy Roux, con calciatori del calibro di Charbonnier, Blanc, West, Diomede, Lamouchi e Laslandles, ma anche quattro Coppe di Francia e una Coppa Intertoto.