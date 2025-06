Il Suffolk Punch torna finalmente a galoppare nel livello più alto del calcio inglese. Dopo 22 anni tra Inferno e Purgatorio, con l'onta della retrocessione in terza divisione, l'Ipswich Town (foto X @IpswichTown) è finalmente di nuovo in Premier League: decisiva la vittoria di oggi per 2-0 a Portman Road, impianto da 30 311 posti a sedere, nell'ultima giornata di Championship, grazie ai gol di Wes Burns e Omari Hutchinson, contro l'Huddersfield, che invece retrocede.

UNA STAGIONE DA SOGNO - I Tractor Boys, come vengono soprannominati per le loro origini rurali gli abitanti del capoluogo della contea inglese del Suffolk, la parte più orientale dell'Inghilterra perpendicolare allo Stretto di Dover, chiudono una stagione da sogno con 96 punti in 46 partite, che valgono il secondo posto in Championship, dietro di un punto al Leicester di Enzo Maresca e a più 6 sul Leeds di Gnonto, e soprattutto la promozione diretta nel campionato più bello del mondo, la seconda di fila, grazie alle 28 vittorie e ai 92 gol segnati.

TRA RAMSEY E CHARLTON, IL LEGGENDARIO IPSWICH - Il Punch è una razza locale di cavallo e simbolo del club, adottato nel 1972 a seguito di un concorso, per una società che rappresenta la leggenda del calcio britannico: fondata nel 1878, 146 anni fa, l'Ipswich Town ha scritto pagine gloriose della storia d'Inghilterra, come il primo e unico titolo vinto nella stagione 1961-1962 con Sir Alf Ramsey, poi ct dell'Inghilterra mondiale del 1966, all'esordio assoluto in massima serie, e l'epoca d'oro tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta, sotto la guida di Sir Bobby Robson, quando vinse la FA Cup, stagione 1977-1978, e la Coppa UEFA, stagione 1980-1981.

IL CROLLO IN TERZA SERIE E I NUOVI EROI - Da quel momento in poi una discesa vorticosa, che porta persino al crollo nella terza divisione inglese e la rinascita, fino alla vetta del Championship. I nuovi eroi sono la guida nordirlandese Kieran McKenna, classe 1987, giovane allenatore di idee innovative e offensive, cresciuto come tecnico emergente nelle giovanili di Manchester United e Tottenham, il bomber Conor Chaplin, classe 1997 cresciuto a Portsmouth ma ormai bandiera del club con 122 presenze e 48 reti, il centrocampista gallese classe 1998 Nathan Broadhead, ex promessa del settore giovanile dell'Everton, entrambi a quota 13 reti in campionato. Ma anche il capitano Samy Morsy, anglo egiziano ex Middlesbrough, il classe 2003 Omari Hutchinson, giovane centrocampista giamaicano in prestito dal Chelsea e in gol anche oggi nel giorno storico, e le due punte George Hirst e Kieffer Moore, rispettivamente ex Leicester e bomber della nazionale gallese ex Bournemouth.

L'ARRIVO DEGLI AMERICANI E LA DOPPIA PROMOZIONE - Si scatena subito la grande festa nella città di 140mila abitanti, a un'oretta abbondante di treno ad Est di Londra, nel cuore dell’Est Anglia, una zona dell’Inghilterra poco glamour e molto rurale, tra campagna e villaggi medievali: per una notte sembrano tornati i tempi di Sir Alf Ramsey e Sir Bobby Robson, entrambi insigniti del titolo di Baronetto per meriti sportivi e per i titoli vinti. Inevitabile, in questi attimi di gioia, pensare al lento e inesorabile declino del club, che ha portato a momenti di sconforto: le due fugaci apparizioni in Premier League, dal '92 al '95 e dal 2000 al 2002, poi nel 2019 addirittura la retrocessione nella League One, il terzo livello del calcio inglese. Nell’aprile del 2021 un gruppo americano, guidato dall’imprenditore di Los Angeles Brett Johnson, rileva il club: inizia la risalita, basata più su meriti sportivi che su spese folli, come testimonia la doppia promozione per due anni di seguito, record nel calcio inglese.

Una star invece si annovera tra i tifosi dell'Ipswich Town, che ha testimoniato il proprio amore grazie ai molti concerti con la maglia della squadra sul palco e, per un anno, anche sponsor sulle divise di gioco, con il numero 17 tenuto libero appositamente per lui. Oggi è una giornata da ricordare per sempre anche per lui.

@AleDigio89