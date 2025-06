Dalla Serie A alla Premier League: Zirkzee e Calafiori tra i più costosi all-time, il primo è un flop

Dalla Serie A alla Premier League, con furore. Joshua Zirkzee, che ha sedotto e abbandonato il Milan, e Riccardo Calafiori sono solo gli ultimi tra coloro che lasciano l'Italia per l'Inghilterra, un mercato ricco e quasi inaffrontabile. È sufficiente sfogliare la gallery per vedere i tanti gioielli che il nostro campionato si è visto sottrarre, come riportato da Transfermarkt.it.

DOPO HOJLIUND - 50 milioni a testa in questa estate di mercato, ma basta citare Rasmus Hojlund, che da Bergamo ha preso la strada di Manchester proprio come l'ex Bayern Monaco da Bologna. Non sempre va bene, d'altronde, anche perché il salto non è privo di incognite, come dimostrano...