Dalla Spagna: Barcellona, virata su Leao. C'è il prezzo

Un nome che torna in auge, che potrebbe accendere il prossimo mercato. Secondo quanto scrive oggi Marca il Barcellona ha messo nel mirino Rafa Leao, attaccante portoghese legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. L'ex Lille e Sporting Lisbona, in realtà, è da tempo sulla lista della squadra mercato blaugrana, ma il 2025 potrebbero essere l'anno giusto per fare un tentativo. Ne è convinto il quotidiano spagnolo, che parla di Leao come la principale alternativa a Nico Williams, talento dell'Athletic Bilbao che ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro.