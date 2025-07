Dalla Turchia - Milan, Maignan in orbita Galatasaray: cosa filtra sul futuro

Dalla Turchia sono sicuri di un interesse del Galatasaray per Mike Maignan: ecco cosa filtra sul futuro al Milan.

La massima dirigenza del Galatasaray è in Italia, per la precisione a Milano, dove sta trattando a oltranza per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen con il Napoli. L’affare, dopo un primo periodo di stand-by, ha ripreso a viaggiare su binari consoni alla possibilità di veder arrivare la fumata bianca. Tuttavia, il club turco non è giunto sino al Bel Paese solamente per far rivestire la divisa dei campioni dell’ultima Super Lig all’attaccante nigeriano, ma anche per approfondire alcuni discorsi inerenti alla situazione portieri.