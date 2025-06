Dall'#AllegriOut all'#AllegriIn: i tifosi dell'Italia hanno già eletto il proprio salvatore

La figura fatta dall'Italia di Luciano Spalletti ha scatenato inevitabilmente reazioni e commenti. La delusione è enorme e giustamente è iniziata la caccia al colpevole con tanti nomi tirati in ballo, dal presidente della Figc Gravina e passando per il blocco Inter e per Di Lorenzo e Jorginho. Colui che però sta raccogliendo la palma del peggiore in assoluto, sulle cui spalle e per le cui scelte, si sta aprendo il dibattito più importante, resta il commissario tecnico, il cittì Spalletti.

In tanti sui social stanno spingendo per un cambio immediato e, soltanto domani mattina nel ritiro di Iserlohn il presidente Gravina prenderà la parola in conferenza stampa per capire se confermare o meno la guida tecnica di questa nazionale. Nel frattempo, però, è partito ufficialmente il toto-nome con un preferito su tutti che sta scalando le gerarchie

Si tratta di Massimiliano Allegri che soltanto un mese dopo aver concluso con una rescissione la sua avventura sulla panchina della Juventus oggi è il più osannato per prendere eventualmente il posto di Spalletti. Stupisce, in particolare, come si sia passati in soli 40 giorni dall'#AllegriOut dei tifosi bianconeri esasperati dal gioco e dai risultati dell'allenatore livornese a Torino, all'#AllegriIn in chiave nazionale. E voi da che parte state?