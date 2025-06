Dallinga o Castro: chi giocherà titolare nel Bologna?

Thijs Dallinga è il dopo Zirkzee per il Bologna, che però era già intervenuto sul mercato a gennaio prelevando Santiago Castro dall'Argentina: Vincenzo Italiano, che ha anche Odgaard come soluzione alternativa, può spaziare nella composizione del suo attacco nella stagione che vede il ritorno degli emiliani in Champions League. Vediamo quali sono le gerarchie, se e come potrebbero cambiare nel corso della stagione.