Dall'Uruguay: Milan su Canobbio. Chi è l'ala che giocava con Vitor Roque e ha litigato con Bielsa

Il nome rimbalza da qualche giorno, dopo la retrocessione a sorpresa dell'Athletico Paranaense in seconda divisione brasiliana assieme a Criciuma, Atletico Goianiense e Cuiabà: Agustin Canobbio può lasciare il club che è stato dell'attaccante del Barcellona Vitor Roque e approfittare della necessità di rifondare per fare il grande salto nel calcio europeo. E in Uruguay, la patria dell'esterno offensivo classe 1998, hanno accostato con forza il suo profilo al Milan, che non disdegnerebbe un esterno sul mercato.