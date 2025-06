Danimarca-Svizzera: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Tocca a Danimarca e Svizzera scendere in campo allo stadio Parken di Copenhagen alle 20.45 di giovedì 5 settembre per la prima giornata della Lega A di UEFA Nations League. Le due nazionali sono incluse nel Gruppo 4, lo stesso di Serbia e di una big assoluta come la Spagna. Le prime due di ogni girone andranno a giocarsi la qualificazione alla Final Four nel barrage del prossimo marzo, mentre la terza disputerà un play-out per non retrocedere contro una seconda di un gruppo della Lega B. Per l'ultima di ogni girone, invece, la retrocessione sarà automatica. In campo anche la Lega C.