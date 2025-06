David Beckham, “Spice Boy” e campione dal destro fatato

Segni particolari: bellissimo. Capelli biondi, tagliati e pettinati in vario modo, oppure in altre occasioni rasati a zero, fisico scultoreo da modello, sorriso da divo di Hollywood, sguardo intrigante. Chi poco conosce del calcio, quando pensa a David Beckham vede prima di tutto lo “Spice Boy”, l'icona sempre alla moda e il sex symbol. Ma l'allievo di Sir Alex Ferguson è stato molto di più e molto altro prima di questo: innanzi tutto un grande campione, dotato di un destro fatato, con il quale era in grado di far fare al pallone un po' ciò che voleva.

Professionista esemplare, dietro un'immagine apparentemente “dolce”, nascondeva la grinta e la determinazione di chi vuole arrivare in alto, che gli consentirà di superare i momenti difficili della sua carriera calcistica e di scrivere pagine indelebili del calcio inglese e internazionale.